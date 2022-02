Pazzo io o pazzo questo clima?

🔴 INCENDIO CASE ALER DI VIA BOLLA: ENNESIMO ESEMPIO DELL'IMMOBILISMO DI ALER E DI REGIONE LOMBARDIAEnnesima storia di degrado nei complessi Aler a Milano: nella serata di ieri, in via Bolla è esploso un incendio in un condominio. Per il momento non sono ancora chiare le cause del rogo.Sull'incendio si è espresso il capogruppo Nicola Di Marco , da sempre attento sulla questione Aler:“Quante altre situazioni del genere dovranno accadere prima che Regione e Aler si impegnino a intervenire per contrastare il degrado negli stabili Aler?Il corto circuito avvenuto in via Bolla è solo l’ultimo esempio dell’immobilismo dell’Azienda Lombarda.Da anni, come M5S, denunciamo disagi in questi stabili, la maggior parte occupati abusivamente, che stanno letteralmente cadendo a pezzi.Lo scorso luglio Aler rispondeva a un mio accesso agli atti sostenendo che il piano di rigenerazione del quartiere sarebbe avvenuto dopo le elezioni amministrative, nonostante lo scorso anno l’Azienda aveva rassicurato e promesso l’incarico per l’appalto entro la fine del 2021.Invece niente di fatto. E adesso dobbiamo assistere a questo ennesimo incendio, in case senza manutenzione e interventi concreti”.