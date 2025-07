“Oggi in Aula abbiamo consegnato all’Assessore Bertolaso alcune buste di ‘mozzarelle Fontana’. Un gesto simbolico, ma necessario, per denunciare pubblicamente la deriva politica e gestionale della sanità lombarda.

Questa iniziativa nasce da un fatto ben preciso. Durante una plenaria a Palazzo Lombardia, davanti a centinaia di rappresentanti del sistema sanitario, l’Assessore al Welfare ha perso il controllo e ha attaccato frontalmente i Direttori Generali delle ASST, ATS e IRCCS pubblici. Li ha accusati di inefficienza per non aver assunto abbastanza personale per smaltire le liste d’attesa e, secondo fonti concordanti, si è lasciato andare a una frase gravissima:

‘Chi non è in grado di fare il direttore generale può anche andare a vendere le mozzarelle.’

Il tutto, davanti agli occhi attenti dei manager della sanità privata accreditata. Un’umiliazione pubblica, applaudita da alcuni direttori generali legati a Fratelli d’Italia, che rivela un quadro allarmante: faide interne, lottizzazioni e logiche di potere che schiacciano la sanità pubblica e mettono a rischio la salute dei cittadini.

Il nostro gesto in Aula non è stata una provocazione fine a sé stessa. È stata una risposta politica concreta. Se davvero Bertolaso ritiene che chi guida una struttura sanitaria possa essere rimpiazzato come un venditore qualsiasi, allora il problema non sono solo i DG: il vero problema sono proprio Fontana e Bertolaso, che li hanno nominati, che li attaccano per coprire i propri fallimenti e che non sono in grado di garantire una guida seria alla sanità regionale.

La realtà è nota a tutti: liste d’attesa infinite, medici introvabili, Case della Comunità vuote, un centro unico di prenotazione mai realizzato.

Oggi, più che mai, serve rispetto per il servizio sanitario pubblico e per i professionisti che lo tengono in piedi nonostante trent’anni di malgoverno del centrodestra”