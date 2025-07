PRIDE 2025: REGIONE LOMBARDIA PERDE UN’OCCASIONE DI CIVILTÀ

Il Governo lombardo non ce la fa. Ancora una volta si gira dall’altra parte, respingendo una mozione che chiedeva semplicemente di sostenere il Pride e i diritti della comunità LGBTQIA+.



Una mozione chiara, concreta, che proponeva:



il riconoscimento del Pride come manifestazione rilevante per i diritti civili,



l’illuminazione di Palazzo Pirelli con i colori dell’arcobaleno,



l’avvio di campagne di sensibilizzazione nelle scuole e nei servizi pubblici,



l’istituzione di un tavolo di confronto permanente con le associazioni LGBTQIA+,



la costruzione di un piano regionale contro l’omolesbobitransfobia.



Tutto respinto.



In una regione dove ancora oggi migliaia di persone subiscono discriminazioni, bullismo, isolamento e marginalizzazione a causa del proprio orientamento sessuale o identità di genere, la destra sceglie l’indifferenza.

Sceglie di non esserci. Di non rappresentare tutti. Di non difendere la dignità e i diritti di tutte e tutti.



Il Movimento 5 Stelle non si rassegna.

Saremo al Pride il 28 giugno, a Milano, per portare avanti con orgoglio le battaglie per l’inclusione, la libertà, l’autodeterminazione e l’uguaglianza.

Perché i diritti non si respingono. Si difendono. Sempre.



—



Paola Pizzighini