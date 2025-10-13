Articoli più letti ora

NO AL NUOVO INCENERITORE DI MONTELLO

Grande partecipazione alla manifestazione di Montello contro il progetto del nuovo inceneritore.
Il Movimento 5 Stelle Lombardia, con la consigliera regionale Paola Pollini , era presente per ribadire un impegno che dura da mesi: dire NO a un progetto incompatibile con la tutela ambientale e agricola del territorio.
In Consiglio regionale abbiamo portato avanti questa battaglia attraverso interrogazioni, mozioni e un lavoro costante, culminato con l’approvazione della mozione che chiede alla Regione Lombardia di bloccare il progetto dell’inceneritore.
Il nuovo impianto violerebbe la normativa regionale che vieta la costruzione di impianti di trattamento rifiuti in prossimità di aree agricole di pregio e produzioni d’eccellenza.
Dopo la grande mobilitazione di maggio a Bergamo, insieme a decine di sindaci, cittadini e comitati, anche a Montello è arrivato un segnale forte e unito:
la Lombardia non ha bisogno di nuovi inceneritori, ma di una gestione sostenibile dei rifiuti, di tutela dell’agricoltura e di rispetto per l’ambiente e per le comunità locali.
Il Movimento 5 Stelle sarà sempre al fianco dei territori, dei cittadini e delle amministrazioni che chiedono un futuro pulito, sostenibile e condiviso.

