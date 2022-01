Mettiamo le Idee in comune #46 – Contributi ai Comuni per la messa in sicurezza di edifici e del territorio

Con il Decreto dell’8 gennaio 2022, il Ministero degli interni ha approvato il modello informatizzato di presentazione da parte dei Comuni interessati delle domande per la concessione dei contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici e del territorio.

Gli interventi finanziabili riguardano la a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’Ente.

Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Attraverso la mozione qui allegata, diamo la possibilità a ogni nostro portavoce comunale di chiedere al proprio Sindaco di: eseguire una ricognizione delle opere pubbliche inserite nella programmazione annuale che possono accedere ai contributi previsti per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico di edifici comunali e del territorio, al fine di espletare la procedura telematica di presentazione della domanda per la concessione dei contributi, secondo le modalità stabilite dal Decreto entro le ore 23:59 del 15 febbraio 2022.

Scarica qui la Mozione: Mozione Comuni Investimenti