CACCIA SUI VALICHI: APPROVAZIONE IN TEMPI RECORD

Ex-consiglieri senza vergogna: in 54 ricorrono contro…

Cremona: ipotesi chiusura terapia intensiva neonatale

Maroni in aula per il #RedditoDiCittadinanza: la…

“Se rinviato a giudizio mi dimetto”. Garavaglia…

Metrotranvia Bresso-Seregno: il M5S porta in Città…

Il PD non deve usare il logo…

Ex Alfa di Romeo di Arese, il…

L’ATTESA NON È LA CURA

Agricoltura, montagna e parchi Animali

AGRICOLTORI IN CRISI, DESTRA OSSESSIONATA DALLA CACCIA

5
Le imprese agricole lombarde chiedono aiuto, ma Regione Lombardia e il centrodestra hanno altre priorità.
In Commissione Agricoltura, montagna e foreste, le associazioni di categoria hanno espresso tutta la loro preoccupazione per l’impatto dei dazi americani sulle esportazioni italiane.
Ad agosto si è registrata una contrazione del 21% su scala nazionale, con conseguenze pesantissime per il settore agricolo e per migliaia di lavoratori.
E mentre la Premier Meloni parla di un accordo “positivo e sostenibile”, la realtà racconta tutt’altro: aziende in sofferenza e famiglie sempre più in difficoltà.
In questo scenario, a sorprendere è l’atteggiamento del centrodestra lombardo: per tutto settembre ha concentrato le sue energie su un unico obiettivo, far tornare a sparare sui valichi montani. Lunedì prossimo, infatti, ha perfino convocato una seduta straordinaria del Consiglio regionale dedicata esclusivamente alla caccia.
Il messaggio è chiaro: per la destra gli agricoltori possono aspettare, la priorità è sparare agli uccellini.
Il Movimento 5 Stelle Lombardia continuerà invece a battersi per difendere chi lavora, chi produce e chi oggi sta pagando sulla propria pelle scelte politiche miopi e ideologiche.

