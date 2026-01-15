300.000 euro per Pieve Emanuele contro gli allagamenti: obiettivo raggiunto!

300.000 euro per Pieve Emanuele contro gli allagamenti!



Nell’ultimo assestamento di bilancio regionale, grazie all’emendamento che ho presentato e fatto approvare, sono stati stanziati 300.000 euro per realizzare una vasca di contenimento nella zona di Fizzonasco.



L’opera, progettata come invaso di espansione, mira ad assorbire parte delle acque in eccesso in occasione di eventi piovosi brevi ma intensi, sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico.



In questo modo ho voluto rispondere alle urgenze segnalate dal territorio, ultimamente colpito da eventi calamitosi in seguito a forti precipitazioni, come avvenuto ad esempio nell’autunno del 2024. L’obiettivo è ribadire l’impegno del Movimento Cinque Stelle nella tutela del territorio e alla protezione delle comunità locali dagli effetti sempre più gravi dei cambiamenti climatici.



Ricordo anche come la zona ed i Comuni limitrofi abbiano dovuto fare i conti con le esondazioni del Lambro Meridionale, tema su cui torneremo con nuove proposte.



Dopo anni di problemi, finalmente prendono forma soluzioni importanti per mettere in sicurezza il territorio e dare risposte reali ai cittadini, grazie alla Collaborazione con le amministrazioni ed i nostri rappresentanti locali, che ringrazio per la collaborazione per il raggiungimento di questo nuovo obiettivo!



Nicola Di Marco – Capogruppo M5S Regione Lombardia