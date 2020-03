CORONAVIRUS: trascorriamo le vacanze in Italia

🔵 TRASCORRIAMO LE PROSSIME VACANZE IN ITALIA.

È il messaggio del Consigliere Raffaele Erba Portavoce M5S Regione Lombardia che, dalla sua pagina Facebook, ricorda quanto sia importante in questo momento sostenerci a vicenda e lancia questo invito:

“Prenotiamo le nostre prossime vacanze in italia.

Sosteniamoci a vicenda anche con questi piccoli gesti.

E proprio con questo messaggio ringrazio i pugliesi che, al contrario di altri, continuano ad affittare a lombardi e veneti.

L’invito è di Vito Salonna, un imprenditore pugliese, che ha pubblicato un cartello decisamente inconsueto, ma molto apprezzato.

Per sostenere il nostro turismo, duramente messo alla prova dalle conseguenze del #coronavirus, sarebbe una buona idea decidere di trascorrere le prossime vacanze in Italia.

Il Paese ha bisogno di tutti noi per rialzarsi in piedi.”