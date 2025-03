MARCIA DELLA LEGALITÀ

Ha dichiarato Paola Pollini: “Oggi, però, non vogliamo solo ricordare, ma anche ispirare il cambiamento. Ognuno di noi può essere parte di questo cambiamento, perché la lotta alla mafia inizia proprio da piccoli gesti quotidiani: rispettare le regole, combattere l’ingiustizia, essere coraggiosi nel difendere ciò che è giusto. Come Movimento Cinque Stelle, crediamo fermamente che la lotta alla mafia passi attraverso la consapevolezza, l’educazione e l’impegno quotidiano delle istituzioni e della cittadinanza. A tale scopo, questa settimana il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità la risoluzione concernente ‘aggiornamento dei criteri per l’erogazione ai comuni lombardi di contributi in conto capitale a fondo perduto per il recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata’. Restituire alla collettività i beni confiscati alla mafia è un segnale forte: trasformiamo ciò che era simbolo di illegalità in luoghi di inclusione sociale, opportunità occupazionali e servizi per i cittadini. La mafia si nutre del silenzio e della paura, ma i ragazzi e le ragazze che sono qui oggi hanno il potere di far sentire la nostra voce, di costruire una comunità dove il rispetto, la legalità e la solidarietà siano i valori fondamentali. Ringrazio, infine, chi ha organizzato l’evento di oggi, un momento fondamentale di riflessione per ribadire con forza che la mafia si combatte con la partecipazione e con il coraggio e la forza di chi crede in un mondo migliore”.