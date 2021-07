Mettiamo le Idee in comune #45 – Sosteniamo la mozione del “Gruppo M5S Giovani”

Sosteniamo il diritto dei “fuorisede” a partecipare attivamente alla vita democratica.

Con questa mozione chiediamo a ogni governatore regionale e a ogni sindaco di impegnarsi al fine di promuovere la proposta di legge “Brescia”. Una legge scritta per garantire l’esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali e comunali agli elettori temporaneamente domiciliati fuori dalla regione di residenza.

Per uno studente o un neo-assunto spesso può essere complicato, sia economicamente sia in termini di organizzazione, rientrare presso il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali per votare.

Con questa legge chiediamo che i “fuorisede” possano votare all’interno delle Prefetture della città in cui sono domiciliati.

Chiediamo per questa proposta un sostegno che sia trasversale e il più ampio possibile, fra gli amministratori locali. Di modo possa arrivare la spinta decisiva per incardinarne la discussione e l’approvazione in parlamento.

SE SEI UN PORTAVOCE DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE IN COSNIGLIO COMUNALE, SCARICA QUI LA MOZIONE PREPARATA DAL GRUPPO M5S GIOVANI E PRESENTALA NEL TUO COMUNE.