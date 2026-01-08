Salvini pensa a tutto tranne che a fare funzionare i trasporti

Per i pendolari lombardi il rientro dalle festività ha significato il ritorno ai quotidiani disservizi. Nella regione che fra meno di un mese ospiterà i giochi olimpici invernali, il freddo manda in tilt la circolazione ferroviaria.
Questa mattina, un guasto alla stazione di Verdello-Dalmine ha paralizzato il traffico ferroviario da Bergamo verso Milano. Problemi anche per chi viaggiava in direzione Brescia. Molteplici i disagi segnalati anche lungo altre direttrici, in provincia di Milano come in Valtellina, dove nella giornata di ieri si sono raggiunti ritardi di quasi due ore.
Viene spontaneo chiedersi cosa potrà succedere da qui a meno di un mese, quando la rete dovrà reggere la prova olimpica periodo in cui, incredibile ma vero, le temperature potrebbero continuare ad andare sotto lo zero come del resto accade ogni inverno in Lombardia.
Certo, se solo a guidare il ministero dei Trasporti ci fosse un ministro attento al territorio, ma soprattutto attento al proprio lavoro, potremmo stare tutti più tranquilli. Peccato che il ministro Salvini si occupi di tutto fuorché di far arrivare i treni in orario.8
Paola Pollini – Consigliera M5S Regione Lombardia