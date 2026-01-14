Articoli più letti ora

Contro la criminalità organizzata serve una risposta compatta e determinata di tutte le istituzioni

107

La sentenza del processo Hydra è un passaggio fondamentale: oltre 500 anni di condanne a 62 imputati per reati mafiosi, con il riconoscimento di una rete criminale radicata in Lombardia e del “consorzio” tra organizzazioni mafiose. Ringrazio la DDA di Milano, coordinata da Alessandra Cerreti e Giovanni Ferracane, per questo importante risultato. La mafia è fortemente presente anche qui e si infiltra nel tessuto economico e sociale. Grazie a Comuni, Città Metropolitana, Regione Lombardia, Rai, Libera, WikiMafia, Giorgio Mottola e tutti i soggetti che si sono costituiti parte civile.

Ho depositato una proposta di legge affinché Regione Lombardia si costituisca parte civile in tutti i procedimenti per associazione mafiosa o reati aggravati dal metodo mafioso. Contro la criminalità organizzata serve una risposta compatta, trasparente e determinata da tutte le istituzioni democratiche.

Paola Pollini, Consigliera M5S Regione Lombardia 

