BASTA INCENERITORI

“Ho depositato in Consiglio regionale una mozione per chiedere lo stop al progetto dell’inceneritore di Montello.
Il tema sarà discusso domani in Aula insieme alla mozione presentata dal Partito Democratico.
Nel nostro testo chiediamo alla Giunta regionale di sollevare un principio chiaro: non si possono costruire nuovi impianti di trattamento rifiuti in aree che ospitano produzioni di pregio DOC e DOCG, come avviene nel territorio interessato.
La Lombardia conta già 13 inceneritori, molti dei quali per funzionare importano rifiuti da altre regioni: il centrodestra ha trasformato la nostra Regione in una discarica a cielo aperto, senza mai considerare l’effetto cumulativo delle emissioni sulla salute dei cittadini.
Per Montello abbiamo inoltre chiesto ad Arpa un monitoraggio accurato delle emissioni odorigene dell’impianto già esistente, che da tempo crea disagi ai residenti.
Il Movimento 5 Stelle continuerà a battersi contro progetti che mettono a rischio la salute e l’ambiente. La nostra Regione deve puntare su sostenibilità e riduzione dei rifiuti, non sull’ennesimo inceneritore”.
Paola Pollini

