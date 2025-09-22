CACCIA SUI VALICHI: APPROVAZIONE IN TEMPI RECORD

Articoli più letti ora

Regione Lombardia impiega mesi – a volte anni – per discutere e approvare le leggi. Ma quando si tratta di caccia, improvvisamente tutto deve correre a velocità record.
La maggioranza di centrodestra è arrivata persino a proporre scorciatoie fuori dalle prassi istituzionali nel tentativo di accontentare i cacciatori. Una priorità che non ha nulla a che vedere con l’interesse generale dei lombardi, in particolare del mondo agricolo visto che le questioni legate alla caccia vengono discusse in Commissione Agricoltura.
Chiediamo trasparenza: con quali motivazioni questa legge dovrebbe avere il diritto di passare davanti a tutti gli altri progetti di legge in attesa in Commissione?
Ancora una volta, le esigenze di pochi vengono messe davanti ai bisogni di tutti.

