đź”´Â PROGRAMMA DI PROMOZIONE TURISTICA: BUONI PRINCIPI MA SCARSA ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITĂ€

Oggi il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il nuovo Piano sullo Sviluppo del Turismo.

Sulla questione il Consigliere Raffaele Erba Portavoce M5S Regione Lombardia:

“Oggi piĂą che mai, dopo le ultime notizie di cronaca legate al Coronavirus, siamo vicini e solidali con gli imprenditori del settore che stanno pagando le ripercussioni del virus sul turismo nel nostro Paese.

➡️ Il documento contiene buoni principi ma è carente sotto il profilo della crescita delle imprese e della sostenibilità . ⬅️



Manca una Vision legata all’innovazione e alla sostenibilitĂ di comparto: il turismo ha un impatto ambientale e i turisti esprimono il bisogno di intercettare un’offerta legata al rispetto di ambiente, territorio e tradizioni locali.

In questa direzione andavano gli emendamenti che abbiamo presentato e che il Consiglio Regionale solo in parte ha accettato, come quello sull’integrazione e rafforzamento del portale turistico.

Purtroppo sulle altre proposte il Consiglio Regionale non ci ha voluto seguire, dando prova di una visione ancora antiquata della promozione turistica.”

