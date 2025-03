Agrivoltaico e tutela del suolo: La nostra mozione, a disposizione dei Comuni lombardi

L’energia rinnovabile deve essere alleata dell’ambiente, non una minaccia per il nostro territorio. Per questo il Movimento Cinque Stelle Lombardia mette a disposizione dei gruppi territoriali una mozione comunale per promuovere l’agrivoltaico, l’economia circolare e il contenimento del consumo di suolo.

Il fotovoltaico a terra rappresenta consumo di suolo e minaccia la nostra agricoltura. L’agrivoltaico, invece, permette di produrre energia e coltivare la terra senza compromessi, grazie a pannelli installati su pali elevati che proteggono le colture e riducono l’uso di acqua fino al 20%.

Cosa chiediamo con questa mozione?

✅ Stop agli impianti fotovoltaici a terra su suolo agricolo vergine.

✅ Incentivi per l’agrivoltaico e il fotovoltaico su tetti e strutture esistenti.

✅ Norme chiare per tutelare il paesaggio e limitare le speculazioni.

✅ Più informazione per gli agricoltori su come accedere ai fondi per l’energia rinnovabile.

📢 Portiamo questa battaglia nei nostri Comuni!

Scarica la mozione e proponila nel tuo Consiglio Comunale