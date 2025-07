Fra Nas e mozzarelle, la sanità lombarda affonda e il centrodestra litiga sul potere.



“Ho depositato una richiesta formale affinché l’assessore Bertolaso riferisca in Aula durante il prossimo Consiglio regionale. Non possiamo far finta di nulla di fronte a dichiarazioni gravi e imbarazzanti come quelle che avrebbe rivolto ai Direttori Generali delle ATS: «Chi non è capace vada a vendere le mozzarelle».



Parole che non sono mai state smentite e che testimoniano un caos politico e gestionale che ricade ogni giorno sui cittadini lombardi. Mentre la sanità pubblica è al collasso – con liste d’attesa interminabili, carenza di medici di base e una medicina territoriale che non esiste più – in Regione si consumano scontri interni per il controllo delle poltrone.



Chiediamo che l’assessore venga a chiarire pubblicamente:

• a cosa si riferiva con quelle parole;

• se parlava delle assunzioni, delle liste d’attesa o di altro;

• e perché, nonostante tutto, il presidente Fontana abbia deciso di blindarlo fino a fine legislatura.



L’ultima trovata? Chiedere l’intervento dei NAS. Un paradosso che certifica il disastro della gestione sanitaria del centrodestra.



Noi non ci stiamo. La verità deve emergere in Aula, davanti ai cittadini lombardi”.



— Nicola Di Marco



Scrivici su WhatsApp: 392 133 7126



Oppure compila il modulo :

https://bit.ly/sportellolisteattesa