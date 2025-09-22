Articoli più letti ora

Sanità e Politiche Sociali

CENTRODESTRA SPACCATO SULLA SANITÀ

57
Sanità e salute sono le competenze più importanti di Regione Lombardia, eppure il centrodestra ha dato oggi l’ennesima prova di essere diviso e inadeguato.
La proposta di Forza Italia di introdurre l’obbligo per il virus sinciziale non è stata affrontata nel merito, ma trasformata nell’ennesima occasione di scontro interno alla maggioranza.
Il Movimento 5 Stelle, al contrario, ha sostenuto i risultati raggiunti finora a tutela dei bambini, chiesto l’inserimento della prestazione nei LEA e ribadito la disponibilità a valutare l’obbligo solo partendo da dati ed evidenze scientifiche, in un confronto serio e trasparente in Commissione Sanità.
Mentre il centrodestra preferisce inscenare una soap opera fatta di divisioni e polemiche, noi continueremo a chiedere risposte concrete e decisioni fondate sulla scienza, non sui giochi di potere.
Se anche tu hai vissuto o stai vivendo problemi con visite, esami, ricoveri o accesso alle strutture pubbliche, scrivici.
Daremo voce a ogni storia. Perché la salute non può essere un lusso.
📲 Scrivici via WhatsApp: 392 133 7126
📩 Oppure compila il modulo:

