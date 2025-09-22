Articoli più letti ora

CACCIA SUI VALICHI: APPROVAZIONE IN TEMPI RECORD

Sigarette elettroniche: stufi di discutere di solo…

EXPO. Perché il Governo non attribuisce reali…

Al via il reddito di cittadinanza: riecco…

M5S scrive al Ministro Beni Culturali: intervento…

BASTA INCENERITORI

“Concertone” a Villa Reale, depositata una interrogazione…

L’ATTESA NON È LA CURA

DIFENDIAMO L’ECCELLENZA DELL’ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI…

In evidenza Sanità e Politiche Sociali

DIFENDIAMO L’ECCELLENZA DELL’ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO

57
All’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano emergono criticità che non possiamo ignorare. Personale insufficiente, turni insostenibili, mancanza di trasparenza e fuga di professionisti rischiano di compromettere non solo il benessere dei lavoratori, ma anche la qualità delle cure per i pazienti oncologici.
Per questo la nostra Paola Pizzighini ha chiesto un’audizione congiunta delle Commissioni Sanità e Attività produttive, per aprire subito un confronto con sindacati e direzione dell’Istituto. L’obiettivo è chiaro: trovare soluzioni concrete che difendano una realtà che rappresenta un’eccellenza nazionale e internazionale nella cura e nella ricerca sul cancro.
La Regione Lombardia è chiamata ad assumersi le proprie responsabilità e ad ascoltare chi, ogni giorno, lavora e si cura all’interno di una struttura che deve essere sostenuta e valorizzata.

Articoli Correlati

CACCIA SUI VALICHI: APPROVAZIONE IN TEMPI RECORD

Redazione Staff

CENTRODESTRA SPACCATO SULLA SANITÀ

Redazione Staff

OSPEDALE SACCO: DISAGI SENZA PIANO

Redazione Staff