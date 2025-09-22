Articoli più letti ora

CACCIA SUI VALICHI: APPROVAZIONE IN TEMPI RECORD

Sigarette elettroniche: stufi di discutere di solo…

EXPO. Perché il Governo non attribuisce reali…

Al via il reddito di cittadinanza: riecco…

M5S scrive al Ministro Beni Culturali: intervento…

BASTA INCENERITORI

L’ATTESA NON È LA CURA

“Concertone” a Villa Reale, depositata una interrogazione…

DIFENDIAMO L’ECCELLENZA DELL’ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI…

In evidenza

VENDITA DEL MEAZZA GRANDE SCONFITTA

49
La giunta di Milano ha approvato la vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter, presentando un testo blindato, senza possibilità di emendamenti o modifiche. Si tratta di un accordo tra il Comune e due grandi multinazionali straniere che costringe il consiglio comunale a votare con la logica del prendere o lasciare, senza margini di confronto o miglioramento. In queste condizioni, gli unici veri sconfitti rischiano di essere la città e i suoi cittadini.
Non basta garantire qualche metro quadrato di verde o interventi di compensazione: servono scelte concrete, trasparenti e condivise.
Milano merita progetti responsabili, che mettano al primo posto la città e chi la vive ogni giorno, non imposizioni calate dall’alto. La partecipazione, il dibattito e il confronto non possono essere sacrificati sull’altare di accordi chiusi in anticipo.
Solo così si possono costruire scelte davvero sostenibili, che rispettino il territorio, i cittadini e il futuro della città. Noi continueremo a vigilare affinché i diritti della collettività non vengano messi da parte.

Articoli Correlati

CACCIA SUI VALICHI: APPROVAZIONE IN TEMPI RECORD

Redazione Staff

CENTRODESTRA SPACCATO SULLA SANITÀ

Redazione Staff

OSPEDALE SACCO: DISAGI SENZA PIANO

Redazione Staff