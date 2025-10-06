Articoli più letti ora

CACCIA SUI VALICHI: APPROVAZIONE IN TEMPI RECORD

Ex-consiglieri senza vergogna: in 54 ricorrono contro…

Cremona: ipotesi chiusura terapia intensiva neonatale

Maroni in aula per il #RedditoDiCittadinanza: la…

“Se rinviato a giudizio mi dimetto”. Garavaglia…

Metrotranvia Bresso-Seregno: il M5S porta in Città…

Il PD non deve usare il logo…

Ex Alfa di Romeo di Arese, il…

L’ATTESA NON È LA CURA

DIFENDIAMO L’ECCELLENZA DELL’ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI…

In evidenza Lavoro

DIFENDIAMO LPE, DIFENDIAMO INNOVAZIONE E LAVORO

5
Non possiamo permetterci di perdere posti di lavoro e competenze strategiche.
In IV Commissione Attività produttive, si è svolta l’audizione dei rappresentanti sindacali e aziendali della LPE di Baranzate, società che produce macchinari unici al mondo per la filiera dei semiconduttori.
L’azienda ha annunciato tra i 60 e i 70 esuberi, a causa della crisi di mercato. Una notizia che non riguarda solo i lavoratori coinvolti, ma l’intero sistema produttivo e tecnologico della Lombardia e del Paese.
La LPE rappresenta un patrimonio di competenze preziosissime per il futuro dell’industria dei chip, settore considerato strategico dall’Italia e dall’Europa.
Abbiamo chiesto alla Giunta regionale di aprire subito un tavolo istituzionale coordinato con quello ministeriale, alla presenza dell’azienda e dei sindacati, per garantire la salvaguardia dei posti di lavoro e il rilancio del sito produttivo.
Il Governo in passato è già intervenuto con il golden power per proteggere LPE da acquisizioni estere, riconoscendo il valore di questa realtà. Oggi servono nuovamente azioni rapide e coordinate: non possiamo lasciare soli i lavoratori né disperdere un patrimonio industriale di rilevanza internazionale.

Articoli Correlati

UNA SERATA SPECIALE PER BERLINGUER

Redazione Staff

LA SVENDITA DI SAN SIRO È REALTÀ

Redazione Staff

PACE E GIUSTIZIA IN PALESTINA

Redazione Staff