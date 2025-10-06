Articoli più letti ora

PACE E GIUSTIZIA IN PALESTINA

Migliaia di cittadini hanno riempito le piazze italiane per chiedere pace e giustizia in Palestina.
Il Movimento 5 Stelle Lombardia c’è, con i nostri consiglieri regionali, per rompere il muro di silenzio che troppo a lungo ha coperto i crimini in atto e per dare voce a chi non si rassegna all’indifferenza.
Lo sciopero e le mobilitazioni di queste ore rappresentano una pagina storica di partecipazione politica, alternativa all’ignavia del Governo.
Solo chi è in malafede può strumentalizzare e fingere di non capire la portata di quanto sta accadendo: dal coraggio della Global Sumud Flottilla fino alle piazze che oggi si sono sollevate in tutto il Paese.
Il Movimento 5 Stelle continuerà a camminare insieme a chi chiede pace e diritti, portando avanti un percorso iniziato il 5 aprile a Roma e che non si fermerà.

