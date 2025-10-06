Articoli più letti ora

UNA SERATA SPECIALE PER BERLINGUER

Tantissime persone hanno riempito l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia per la proiezione del docufilm “Berlinguer: a love story”.
Un’iniziativa che ha confermato quanto sia ancora forte e vivo il legame con la figura di Enrico Berlinguer: la sua coerenza, la sua sobrietà, la sua idea di politica come servizio al bene comune.
La grande partecipazione di cittadine e cittadini ci dice che quei valori – pace, giustizia sociale, onestà – restano attuali e necessari anche oggi.
Grazie a tutte e a tutti per aver condiviso questa serata di memoria, emozione e riflessione collettiva.

