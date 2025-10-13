Articoli più letti ora

In evidenza Lavoro

Iveco Suzzara: Al fianco dei lavoratori!

32
Il Movimento 5 Stelle si è schierato con i lavoratori dello stabilimento Iveco di Suzzara, che si trovano in un momento di grande incertezza. È inaccettabile che non abbiano informazioni chiare sul futuro del loro lavoro e della loro azienda.
Cosa chiediamo?
Chiarezza e responsabilità da parte delle istituzioni. Garanzie reali su occupazione, investimenti e prospettive di sviluppo. Un piano di salvaguardia del lavoro e di rilancio produttivo.
La transizione verso l’elettrico e il digitale deve essere un’opportunità per innovare e creare nuovi posti di lavoro, non un pretesto per chiudere stabilimenti e licenziare lavoratori.
Il M5S continuerà a seguire da vicino l’evoluzione della vicenda, mantenendo alta l’attenzione sulla tutela dell’occupazione e sul futuro del nostro territorio.

