Smart Working: innovazione, diritti e nuovi modelli di lavoro

17
Dopo il convegno nazionale di Roma del 17 giugno, il Movimento 5 Stelle prosegue il confronto sul tema dello smart working, una modalità che – a partire dall’esperienza della pandemia – ha cambiato il modo di lavorare e di vivere il lavoro.
📍In questo nuovo appuntamento approfondiremo:
• l’evoluzione normativa e il Progetto di Legge M5S dedicato al lavoro agile;
• le opportunità dello smart working in termini di produttività, benessere, sostenibilità e inclusione;
• il ruolo delle politiche pubbliche e dei nuovi spazi di lavoro come strumenti di rigenerazione urbana e coesione sociale.
Un’occasione di confronto tra istituzioni, imprese, sindacati, università ed esperienze concrete per costruire insieme un modello di lavoro più flessibile, sostenibile e centrato sulle persone.
👉 Registrati qui per partecipare: https://www.paolapizzighini.it/smart-working…/

