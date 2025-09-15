L’ATTESA NON È LA CURA
Apre lo sportello del M5S contro le liste d’attesa nella sanità lombarda
Il MoVimento 5 Stelle Lombardia lancia un’iniziativa concreta per contrastare uno dei problemi più gravi del sistema sanitario regionale: le infinite liste d’attesa.
Lo sapevi?
Ogni prescrizione medica riporta un codice di priorità, che stabilisce entro quanto tempo devi ottenere quella visita o esame: U (Urgente – entro 72 ore), B (Breve – entro 10 giorni), D (Differibile – entro 30 o 60 giorni), P (Programmata – entro 120 giorni).
Se il servizio sanitario non ti garantisce l’appuntamento entro questi tempi, c’è l’obbligo di informare il paziente di tutte le disponibilità per quella prestazione nel territorio e di garantirla sia nella sanità pubblica che in quella privata convenzionata. Eppure, questo diritto viene spesso IGNORATO o NASCOSTO.
Il problema? Accedere a questo diritto è complesso, e molti cittadini non sanno nemmeno che esiste.
Per questo nasce lo sportello M5S Lombardia contro le liste d’attesa:
un punto di supporto per aiutarti a far valere i tuoi diritti e ottenere le prestazioni sanitarie nei tempi previsti.
Hai provato a prenotare e:
- il CUP non ti risponde?
- la prima data disponibile è fuori tempo massimo?
- le agende sono chiuse?
- ti costringono a spostarti fuori provincia?
Ce ne occupiamo noi.
Una sanità in crisi non per caso
20 anni di centrodestra hanno devastato la sanità pubblica lombarda.
Non per errore, ma per una precisa scelta politica: favorire la sanità privata, rendendo l’accesso a quella pubblica sempre più difficile.
Regione Lombardia ha stanziato 260 milioni tra fondi statali e propri per ridurre le liste d’attesa nel triennio 2022-2024.
Ma i risultati sono fallimentari: solo nel primo semestre 2023, oltre 66.000 cittadini hanno ricevuto appuntamenti fuori dai tempi massimi previsti.
Mentre Fontana e Bertolaso raccontano una Lombardia da “modello”, la realtà è fatta di:
- Case della comunità senza servizi
- Medici di base introvabili
- Mesi di attesa per una visita specialistica
Il servizio sanitario regionale è al collasso. E mentre la salute non aspetta, l’unica risposta che i cittadini ricevono è… attendere.
Per il M5S Lombardia, l’attesa non è la cura.
Chiediamo una riforma profonda del sistema sanitario lombardo, ma nel frattempo dobbiamo agire subito per aiutare chi ha bisogno oggi.
Basta aspettare.
Potrai contattarci:
- attraverso il canale WhatsApp: 3921337126
- compilando il modulo
Nicola Di Marco – Capogruppo M5S Lombardia