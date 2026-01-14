Articoli più letti ora

Mozione per ottenere trasparenza sulle delibere della…

Montichiari. Piano rifiuti: accolte le sollecitazioni di…

Bruxelles. Attentato ignobile, cordoglio per le vittime

Fusione Bea/Cem: i giochi sono tutt’altro che…

Basta amianto nelle scuole lombarde grazie al…

ALER Pavia e Lodi. Inopportuna la nomina…

Avviare monitoraggi al suolo delle aree a…

Maroni taglia l’assegno ai disabili gravissimi.

Fanghi: mozione espressione di un conflitto di…

In evidenza Sanità e Politiche Sociali

Il DDL sui caregiver presentato dal governo è solo propaganda

87
Il DDL sui caregiver presentato dal Governo è solo propaganda: viene venduto come svolta storica, ma in realtà è un’elemosina mascherata che prende in giro milioni di famiglie.
Un contributo massimo di 400 euro al mese, riservato a chi assiste oltre 91 ore settimanali, con ISEE sotto i 15mila euro e redditi da lavoro quasi nulli, significa poco più di 1 euro l’ora per pochissimi casi. Nel frattempo lo Stato continua a risparmiare miliardi, scaricando sulle famiglie il peso del welfare senza servizi domiciliari veri, senza sollievo né sostituzione, senza tutele previdenziali né riconoscimento del lavoro di cura come tale.
È la stessa logica che abbiamo visto in Regione Lombardia: durante l’ultima sessione di bilancio ho proposto emendamenti per più risorse, conciliazione lavoro-famiglia e smart working per i caregiver, ma la Giunta li ha bocciati.
Le famiglie non hanno bisogno di slogan e bonus simbolici per pochi selezionati al ribasso. Serve una riforma seria: criteri di accesso equi, fondi adeguati, rete territoriale di servizi e il pieno riconoscimento dei caregiver come pilastro del welfare pubblico, non come poveri da tacitare con poco. Il Movimento 5 Stelle continuerà a battersi per questo.
Paola Pizzighini – Consigliera M5S Lombardia

Articoli Correlati

300.000 euro per Pieve Emanuele contro gli allagamenti: obiettivo raggiunto!

Matteo Defendi

Contro la criminalità organizzata serve una risposta compatta e determinata di tutte le istituzioni

Matteo Defendi

Carenza Depakin 100: la Regione passi dalle parole ai fatti

Matteo Defendi