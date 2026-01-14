Il DDL sui caregiver presentato dal Governo è solo propaganda: viene venduto come svolta storica, ma in realtà è un’elemosina mascherata che prende in giro milioni di famiglie.

È la stessa logica che abbiamo visto in Regione Lombardia: durante l’ultima sessione di bilancio ho proposto emendamenti per più risorse, conciliazione lavoro-famiglia e smart working per i caregiver, ma la Giunta li ha bocciati.