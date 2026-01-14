Il DDL sui caregiver presentato dal Governo è solo propaganda: viene venduto come svolta storica, ma in realtà è un’elemosina mascherata che prende in giro milioni di famiglie.
Un contributo massimo di 400 euro al mese, riservato a chi assiste oltre 91 ore settimanali, con ISEE sotto i 15mila euro e redditi da lavoro quasi nulli, significa poco più di 1 euro l’ora per pochissimi casi. Nel frattempo lo Stato continua a risparmiare miliardi, scaricando sulle famiglie il peso del welfare senza servizi domiciliari veri, senza sollievo né sostituzione, senza tutele previdenziali né riconoscimento del lavoro di cura come tale.
È la stessa logica che abbiamo visto in Regione Lombardia: durante l’ultima sessione di bilancio ho proposto emendamenti per più risorse, conciliazione lavoro-famiglia e smart working per i caregiver, ma la Giunta li ha bocciati.
Le famiglie non hanno bisogno di slogan e bonus simbolici per pochi selezionati al ribasso. Serve una riforma seria: criteri di accesso equi, fondi adeguati, rete territoriale di servizi e il pieno riconoscimento dei caregiver come pilastro del welfare pubblico, non come poveri da tacitare con poco. Il Movimento 5 Stelle continuerà a battersi per questo.
Paola Pizzighini – Consigliera M5S Lombardia