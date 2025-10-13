Articoli più letti ora

In evidenza Scuola e Istruzione

Bando Dote Sport 2025: nessun passo avanti.

21
Secondo la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Lombardia Paola Pizzighini , il nuovo bando conferma limiti e contraddizioni già emerse lo scorso anno.
“La dotazione finanziaria resta invariata, ma le soglie ISEE vengono alzate. Ciò significa più domande e meno fondi a disposizione per ogni famiglia. Ancora una volta, la Regione non fornisce il giusto sostegno a chi chiede un aiuto per far praticare sport ai propri figli. Inoltre, resta l’inaccettabile requisito dei cinque anni di residenza, che esclude tante famiglie lombarde.”
La consigliera sottolinea anche come l’aumento della dote per le famiglie con più di tre figli sia poco rilevante, data la realtà demografica attuale.
“Lo sport non è solo movimento, ma crescita, educazione e inclusione. Regione Lombardia deve investire di più, non restare ferma al palo.”

