ISTITUTO DEI TUMORI, ECCO COSA STA SUCCEDENDO

Carenza di infermieri, tagli ai reparti, prestazioni extra non retribuite e un clima di forte tensione tra lavoratori e dirigenza: la situazione all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano non può più essere ignorata.
Da mesi i sindacati e il personale sanitario denunciano un’organizzazione sempre più precaria: reparti accorpati, turni doppi, ferie negate, mancanza di medici e tecnici. Un quadro inaccettabile per una struttura di eccellenza che dovrebbe rappresentare il cuore della sanità pubblica lombarda.
Le testimonianze raccolte dai lavoratori descrivono un sistema ormai al collasso: “A volte siamo in due a gestire sei pazienti in terapia intensiva”. Parole che raccontano il fallimento di un modello che mette a rischio la sicurezza dei pazienti e la dignità di chi ogni giorno cura.
Come Movimento 5 Stelle Lombardia abbiamo chiesto un’audizione urgente in Commissione Sanità, per ascoltare tutte le parti coinvolte — dai sindacati alla direzione, fino alla Regione — e per fare piena luce su quanto sta accadendo.
È in gioco non solo il futuro dell’Istituto dei Tumori, ma la credibilità della sanità pubblica lombarda.
Servono assunzioni, stabilizzazioni e investimenti reali, non promesse o tagli mascherati da riorganizzazioni.
La salute non può essere sacrificata sull’altare della burocrazia e dei bilanci.

