Bilancio: le nostre proposte per una Lombardia giusta

Ecco le proposte del Movimento 5 Stelle per affrontare le emergenze reali dei cittadini, che ho presentato oggi in conferenza stampa insieme alle altre forze progressiste, con le quali complessivamente abbiamo presentato 6.700 emendamenti

Diamo priorità assoluta all’emergenza sanità, sulla quale proprio domani presenteremo formalmente la richiesta di un consiglio straordinario, precipitata nel baratro dalle scelte del centrodestra. Presenteremo proposte per incentivare l’attrazione e la permanenza dei medici di base rafforzando l’assistenza di prossimità, per riequilibrare e monitorare attentamente l’attività intramoenia, per aumentare l’offerta sanitaria riducendo le liste d’attesa e per innalzare il tetto ISEE delle esenzioni regionali dai ticket, contrastando così la povertà sanitaria.

Per le famiglie proponiamo un fondo regionale contro la povertà energetica con contributi per efficientare gli impianti, installare sistemi di produzione energetica e abbattere le bollette, oltre a sostegni per la cura e l’assistenza delle persone fragili in difficoltà economica.

Legalità e sicurezza rappresentano il filo conduttore della nostra azione: contrastiamo il gioco d’azzardo, che rimane una piaga per milioni di cittadini, interveniamo con decisione contro la criminalità nelle stazioni ferroviarie attraverso investimenti su Trenord per potenziare vigilanza e sicurezza sulle tratte e negli scali più a rischio, e applichiamo il principio “chi inquina paga” per i reati ambientali con controlli tecnologici sui corsi d’acqua lombardi.