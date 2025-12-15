Dalla parte dei lavoratori Trenord

Lunedì 15 dicembre il capogruppo M5S Lombardia Nicola Di Marco ha incontrato i lavoratori di Trenord in presidio sotto Palazzo Pirelli, in protesta per condizioni lavorative inadeguate e per i prevedibili maggiori carichi di lavoro in vista delle Olimpiadi invernali 2026.

Il rilancio di Trenord deve passare dal confronto e dalla valorizzazione dei lavoratori. Le Olimpiadi 2026 devono rappresentare un’opportunità anche per i contratti e per il personale: non è accettabile che chi già protesta per condizioni inadeguate debba gestire carichi extra senza nuove assunzioni e adeguate premialità.