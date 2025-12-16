La destra complice del disastro al San Raffaele

In Regione Lombardia siamo passati dal “se non paghi non ti curi” al “se non paghi, rischi di morire”. È quello che è successo al San Raffaele: personale qualificato dirottato verso i reparti solventi, mentre gli altri affidati a operatori non adeguati. Questo è il risultato di anni in cui si è svilita la professione infermieristica e si è lasciato che il privato privilegiasse il profitto sulla vita dei pazienti.