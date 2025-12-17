Il bilancio Lombardia 2026-2028 aumenta le disuguaglianze

La manovra di bilancio 2026-2028 proposta dalla giunta di centrodestra. aumenta le disuguaglianze sociali, peggiora la qualità dei servizi pubblici essenziali e favorisce eccessivamente il settore privato, lasciando indietro le persone più fragili. In Lombardia serve un cambio di passo deciso per rispondere ai reali bisogni dei cittadini.
Per questo il Gruppo consiliare M5S ha presentato proposte concrete volte a rimettere al centro la sanità pubblica, l’ambiente, il lavoro dignitoso, la disabilità e il sostegno alle famiglie. Nella sanità l’obiettivo è garantire il diritto alla salute per tutti attraverso la riduzione delle liste d’attesa e della povertà sanitaria, l’assicurazione di un vero medico di famiglia e il potenziamento dei servizi territoriali. Sul fronte del welfare, del lavoro e della disabilità si punta a promuovere salari dignitosi, incentivi per lo smart working e il coworking, maggiore autonomia per le persone con disabilità e un supporto adeguato ai caregiver familiari.
Per l’ambiente e la sicurezza servono interventi concreti sulle bonifiche, il monitoraggio della qualità dell’aria, la tutela del territorio e il sostegno ai comuni colpiti da eventi climatici estremi.
In tema di energia e famiglie occorre un sostegno concreto per ridurre le bollette e promuovere l’uso di fonti rinnovabili.
Il centrodestra lombardo può continuare a ignorare i bisogni dei cittadini proteggendo chi sta già bene, oppure smettere di governare per gli interessi dei privilegiati e ascoltare finalmente chi oggi paga il prezzo più alto della crisi.