Il bilancio Lombardia 2026-2028 aumenta le disuguaglianze

Per questo il Gruppo consiliare M5S ha presentato proposte concrete volte a rimettere al centro la sanità pubblica, l’ambiente, il lavoro dignitoso, la disabilità e il sostegno alle famiglie. Nella sanità l’obiettivo è garantire il diritto alla salute per tutti attraverso la riduzione delle liste d’attesa e della povertà sanitaria, l’assicurazione di un vero medico di famiglia e il potenziamento dei servizi territoriali. Sul fronte del welfare, del lavoro e della disabilità si punta a promuovere salari dignitosi, incentivi per lo smart working e il coworking, maggiore autonomia per le persone con disabilità e un supporto adeguato ai caregiver familiari.

Per l’ambiente e la sicurezza servono interventi concreti sulle bonifiche, il monitoraggio della qualità dell’aria, la tutela del territorio e il sostegno ai comuni colpiti da eventi climatici estremi.

In tema di energia e famiglie occorre un sostegno concreto per ridurre le bollette e promuovere l’uso di fonti rinnovabili.