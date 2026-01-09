Intramoenia fuori controllo: la regione intervenga

Al Niguarda, per esempio, il reparto di Psichiatria lavora per il 78% in intramoenia; al CTO, l’85% della diagnostica è a pagamento; all’Istituto dei Tumori, alcune prime visite vengono effettuate quasi solo a pagamento. Questi numeri raccontano problemi strutturali e organizzativi, ma soprattutto la cronica carenza di specialisti nei reparti più richiesti.

Eppure, invece di rafforzare il pubblico, la Regione continua a favorire il privato, anche con delibere che ampliano le possibilità di intramoenia con le assicurazioni. Il risultato è chiaro: disuguaglianze crescenti e cittadini costretti a pagare di tasca propria per accedere alle cure.

Investire seriamente nella sanità pubblica non è più un’opzione: è una necessità per garantire a tutti un accesso equo e ridurre liste d’attesa e carenze di personale. Continueremo a batterci perché la salute resti un diritto per tutti, non un privilegio per pochi.