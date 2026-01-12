Carenza Depakin 100: la Regione passi dalle parole ai fatti

A dicembre avevamo depositato un’interrogazione per denunciare la gravissima carenza di Depakin 100, farmaco insostituibile per le persone affette da epilessia in Lombardia.
La risposta dell’Assessore Bertolaso è stata sbrigativa: suggerire di prescrivere altri farmaci e invitare ad aspettare che l’azienda produttrice risolva il problema.
A distanza di un mese, oggi, Depakin 100 continua a mancare dalle farmacie. Non esistono alternative, come chiunque può verificare sull’elenco AIFA costantemente aggiornato. Il dosaggio preciso, raggiunto dopo mesi o anni di prove e aggiustamenti, non si può sostituire con un altro principio attivo senza gravi rischi.
Eppure la Regione continua a minimizzare: nessuna azione concreta, nessuna importazione d’urgenza attivata, nessun coordinamento reale con le ATS per monitorare e garantire le scorte sul territorio.
La salute di persone fragili non può essere gestita con risposte superficiali e con l’attesa passiva. Basta prendere tempo sui pazienti. La Giunta deve passare dalle parole ai fatti con interventi immediati e soluzioni reali.