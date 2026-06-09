Recupero beni confiscati: servono trasparenza e risorse adeguate

La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Lombardia, Paola Pollini, ha presentato un’interpellanza alla Giunta regionale per capire quali azioni siano state concretamente intraprese nei confronti del Governo al fine di ottenere maggiori fondi statali destinati al recupero e alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.



“Da tempo la stessa Commissione Antimafia del Consiglio regionale denuncia un evidente squilibrio nella distribuzione delle risorse. Ai Comuni lombardi arrivano fondi insufficienti per ristrutturare e restituire alla collettività i beni confiscati. La presenza mafiosa al Nord è ormai una realtà strutturale, come dimostrano le inchieste giudiziarie e gli studi nel campo della ricerca sociale: non possiamo continuare a essere considerati un’eccezione. La legge regionale 17/2015 e il Programma regionale di sviluppo sostenibile pongono il recupero dei beni confiscati al centro delle politiche di legalità. Già nel luglio 2025 la Commissione speciale Antimafia aveva chiesto alla Giunta di attivarsi con determinazione presso il Governo per riequilibrare la distribuzione dei fondi. Ad oggi, però, non abbiamo avuto notizia di iniziative concrete intraprese in questa direzione. Per questo motivo ho presentato questa interpellanza perché è necessario sapere se Regione Lombardia si sia effettivamente attivata nei confronti del Governo, quali richieste abbia avanzato e quali risultati abbia ottenuto, sia nell’immediato sia in prospettiva per i prossimi anni. I beni confiscati rappresentano uno degli strumenti più efficaci per trasformare la presenza criminale in opportunità sociali e di sviluppo per i territori. Senza finanziamenti adeguati, però, molti di questi immobili rischiano di rimanere chiusi e inutilizzati. Chiediamo quindi trasparenza e un impegno concreto da parte della Giunta affinché il Governo garantisca risorse adeguate anche alla Lombardia”



