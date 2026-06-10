Leva civica lombarda senior: trasformare buona intenzione in politica regionale efficace

L’idea di fondo della Leva civica lombarda senior è condivisibile perché l’invecchiamento attivo e la valorizzazione delle competenze degli over 65 sono una priorità che il Movimento 5 Stelle sostiene da tempo. Non a caso ho depositato un Progetto di Legge a mia prima firma, il n. 183, dedicato alla longevità attiva, per chiedere alla Regione investimenti strutturali su partecipazione, scambio intergenerazionale e luoghi di aggregazione. Proprio perché riteniamo questo tema centrale, non possiamo avallare una sperimentazione concepita in modo sbagliato.



L’indennità mensile di 356,70 euro introdotta dalla Giunta rischia di svilire il senso del volontariato, creando disparità nei confronti dei tanti anziani che già oggi offrono il proprio tempo gratuitamente, come evidenziato dal Forum del Terzo Settore.



Inoltre, la misura ignora la rete capillare delle associazioni e degli enti che operano sul territorio e appare in contrasto con il Codice del Terzo Settore, che prevede solo rimborsi spese documentati fino a 150 euro mensili. Chiediamo quindi alla Giunta di sospendere la sperimentazione, recepire i rilievi del Forum del Terzo Settore e avviare una seria istruttoria in Commissione. Solo attraverso un confronto reale con l’associazionismo senior e il Terzo Settore si potrà trasformare una buona intenzione in una politica regionale efficace, capace di valorizzare davvero il contributo degli anziani alla comunità lombarda.