L’ATTESA? IN LOMBARDIA UNA CONDANNA!

L’ATTESA NON È LA CURA. È UN’UMILIAZIONE.

In Lombardia ci sono cittadini che aspettano mesi – a volte anni – per una visita specialistica.

Nel frattempo, la loro salute peggiora, le diagnosi si allungano, le cure arrivano tardi o non arrivano affatto. E a chi non può permettersi il privato, non resta che aspettare. O rinunciare.

Abbiamo lanciato la campagna “L’attesa non è la cura” per dare voce a chi è stato lasciato indietro, per denunciare un sistema sanitario che esclude invece di accogliere, e per chiedere risposte immediate da Regione Lombardia.

📍 Abbiamo attivato uno sportello dedicato alle segnalazioni dei cittadini

📍 Stiamo raccogliendo storie, ritardi, disservizi, denunce

📍 Le porteremo in Consiglio Regionale, una per una

Perché la sanità pubblica è un diritto costituzionale. Non può diventare un privilegio.

Chi governa la Lombardia deve smettere di fare propaganda e iniziare a garantire i servizi fondamentali. Ogni giorno in più di attesa è un danno alla salute. E troppo spesso, un danno irreparabile.

Compila il modulo online ➡️ https://www.lombardia5stelle.it/…/lattesa-non-e-la-cura/