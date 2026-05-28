Patentino digitale: legge troppo generica e senza risorse adeguate

Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato il Progetto di Legge 129 sul Patentino Digitale, presentato come strumento di prevenzione contro baby gang, bullismo e cyberbullismo.



Paola Pizzighini, consigliera regionale M5S Lombardia: “Ci siamo astenuti perché, pur condividendo l’obiettivo di rafforzare la cittadinanza digitale dei ragazzi, il provvedimento è troppo generico, debole nella struttura e privo di una reale copertura finanziaria.



Nel testo manca una parte chiara e incisiva contro l’odio online, uno dei problemi più gravi tra i giovani. La valutazione prevista è solo quantitativa, numero di studenti e famiglie coinvolti, senza un’analisi qualitativa degli effetti concreti sull’uso del web e dei social. L’offerta formativa, veicolata da un’unica piattaforma regionale, rischia di essere eccessivamente standardizzata, senza tener conto delle diverse realtà socioeconomiche delle scuole lombarde. Inoltre, le decisioni sono calate dall’alto, senza un reale coinvolgimento degli studenti nei tavoli di confronto. Le risorse stanziate, 60.000 euro nel 2026, per i percorsi formativi e il “Patentino Day” e 200.000 euro nel 2027 per la piattaforma informatica, sono del tutto insufficienti per una diffusione capillare ed efficace dello strumento. Così il Patentino Digitale rischia di restare una buona idea solo sulla carta, senza produrre un reale cambiamento nella vita digitale delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi.