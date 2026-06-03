Legge valutazione impatto ambientale: propone semplificazione ma è priva di visione

La nuova legge della maggioranza sulla Valutazione di Impatto Ambientale è un provvedimento senza visione. Non si capisce come velocizzare le procedure possa portare benefici concreti a cittadini e territori. La VIA non deve diventare una pratica accelerata al servizio delle grandi opere.



Mentre da anni chiediamo una cabina di regia regionale su logistica e data center, la Regione decide di sfilarsi dal ruolo di controllore. Cancella la propria competenza sui progetti nelle aree paesaggistiche e la scarica su Province e Comuni, proprio ora che il consumo di suolo in Lombardia sta aumentando. Anche l’inchiesta pubblica non sarà automatica, ma discrezionale.

Questa legge è l’ennesima cambiale in bianco alla Giunta, a cui viene delegata la gestione di criteri, monitoraggi e osservatori ambientali.



Per il Movimento 5 Stelle l’ambiente e la salute dei lombardi non sono ostacoli burocratici da superare, ma priorità assolute da difendere

Paola Pollini – Consigliera M5S Lombardia