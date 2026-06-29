Piano turismo aumenta disuguglianze e non difende i diritti di cittadini studenti lavoratori e territori

Questo Piano sul turismo è sbagliato nelle priorità e negli strumenti. La maggioranza continua ad alimentare l’overtourism su Milano, laghi e città d’arte, mentre aree interne, territori montani, valli e borghi vengono abbandonati, senza trasporti e servizi adeguati. Altro che turismo diffuso così si crea una Lombardia a due velocità, insostenibile per chi ci vive e per chi ci lavora. Si spinge sulla digitalizzazione favorendo i grandi gruppi, ma si lasciano sole le micro e piccole imprese, le guide, le strutture familiari, vera spina dorsale dell’accoglienza lombarda. I lavoratori restano invisibili, si parla di qualità senza affrontare precarietà, salari bassi e mancanza di tutele. È un modello che scarica i costi su chi lavora. Ancora più grave è la totale cecità sull’emergenza casa. Il Piano legittima l’esplosione degli affitti brevi, svuotando i centri storici e spingendo alle stelle i canoni, mentre famiglie e studenti non trovano più un alloggio accessibile. Per noi il diritto all’abitare viene prima della rendita turistica. Infine, senza risorse serie molti obiettivi resteranno propaganda sulla carta. Per questo abbiamo votato convintamente contro a un Piano che aumenta le disuguaglianze e non difende i diritti di cittadini, studenti, lavoratori e territori.

Paola Pizzighini – Consigliera M5S Lombardia