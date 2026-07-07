Vertenza Teva: difesa lavoratori è difesa sovranità industriale del territorio

Vertenza Teva: registriamo un’evoluzione parzialmente positiva del contesto, rispetto ai drammatici annunci iniziali della multinazionale. Questo cambio di passo è il risultato della mobilitazione compatta dei lavoratori, dell’azione sindacale, ma anche del tempestivo interessamento delle istituzioni. Come Movimento 5 Stelle abbiamo voluto far sentire la nostra voce non solo nelle aule istituzionali, ma assicurando un sostegno ai lavoratori. Per il M5S in Lombardia si tratta del terzo riscontro positivo consecutivo alla nostra attività di tutela del lavoro, dopo le battaglie affrontate con successo nelle vertenze di Electrolux e Nestlé: la dimostrazione che un’opposizione costruttiva, presente sul territorio e vicina ai cittadini, produce risultati concreti.

Anche grazie al tavolo negoziale e alla pressione mediatica e politica, l’azienda ha parzialmente modificato la propria impostazione. È stato scongiurato lo stop immediato a Villanterio (Pavia), garantendo la produzione fino a dicembre 2026, con l’impegno a utilizzare gli ammortizzatori sociali nel 2027 per l’accompagnamento alla cessione a terzi della divisione Tapi. Per gli altri siti (Rho e Caronno), si è passati dai licenziamenti unilaterali a un percorso basato sulla volontarietà e sul prepensionamento.

Accogliamo positivamente questa prima tregua ma il tempo ottenuto non deve essere sprecato. La vendita del sito di Villanterio è l’unica vera strada per salvare il futuro dei 32 lavoratori pavesi e dell’intero indotto. Per questo motivo, ho chiesto formalmente che Regione Lombardia si faccia garante attiva del percorso e attivi sin da subito tutti gli strumenti a sua disposizione, al fine di favorire le trattative di vendita di Tapi, salvaguardando integralmente i posti di lavoro.

Continueremo a vigilare con la massima fermezza anche nei prossimi mesi e seguiremo passo dopo passo il tavolo ministeriale. La difesa dei lavoratori Teva è la difesa della sovranità industriale del nostro territorio. La multinazionale deve dimostrare reale responsabilità sociale.

Paola Pizzighini – Consigliera M5S Lombardia