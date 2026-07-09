Milano – Cortina: chiediamo come sono stati utilizzati i soldi e che il prestito venga restituito

Provate a chiedere un prestito, senza l’applicazione di interessi né presentazione di fidejussoni o garanzie, riuscire a ottenerlo in pochi giorni e poi al momento di doverlo restituire chiedere una proroga di quattro mesi, sempre a interessi zero, e ottenerla. È il modo in cui Regione Lombardia ha deciso di gestire cinque milioni di soldi pubblici a favore della Fondazione Milano Cortina 2026. Risorse che, dopo esser state prestate alla Fondazione con un blitz lo scorso febbraio, anche in occasione della prossima legge di assestamento di Bilancio saranno sottratte alle esigenze dei cittadini lombardi, come sanità, trasporti, infrastrutture e via dicendo. Attilio Fontana le aveva annunciate come le Olimpiadi a costo zero, ora la Fondazione chiede proroghe sui prestiti, come se non avesse cassa nemmeno per chiudere. Tanto che problema c’è, pagano i cittadini.

Come M5s chiederemo di conoscere nel dettaglio come sono stati utilizzati questi cinque milioni di euro, oltre che vigilare sull’effettivo rientro del prestito, che il centrodestra ha concesso di far slittare al prossimo 30 novembre 2026.