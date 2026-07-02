Valutazione impatto ambientale: il nostro NO alla riforma

La Valutazione di Impatto Ambientale non è un ostacolo allo sviluppo, ma uno strumento fondamentale per prevenire i danni al territorio e alla salute dei cittadini. Il principio che la ispira è semplice: prevenire costa meno, piuttosto che intervenire quando il danno si è già prodotto. Dopo anni segnati da dissesto idrogeologico, consumo di suolo ed eventi climatici estremi, ci saremmo aspettati una riforma capace di rafforzare questo presidio, non di indebolirlo. La vera semplificazione non consiste nell’indebolire i controlli, ma nel rendere più efficiente la macchina amministrativa senza sacrificare la qualità delle valutazioni ambientali.

Come M5s abbiamo infatti rilevato diverse criticità. La Regione assegna nuove funzioni a Province e Comuni, ma non stanzia risorse aggiuntive né definisce un modello organizzativo che permetta agli enti di gestirle efficacemente. Il rischio è duplice: o le procedure rallenteranno per mancanza di personale e competenze, rafforzando così il principio del silenzio assenso, oppure si comprimeranno i tempi delle valutazioni fino a svuotarne il significato.

Abbiamo presentato modifiche migliorative, fra cui emendamenti ispirati alle osservazioni formulate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che ha invitato a rendere interoperabili la banca dati regionale SILVIA, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e il sistema ReNDIS gestito da ISPRA. I nostri emendamenti andavano tutti in una direzione: recepivano le indicazioni degli enti tecnici dello Stato, miglioravano la qualità delle valutazioni e rafforzavano la tutela del territorio e della salute dei cittadini e ne favorivano la partecipazione. Spiace che siano stati respinti. Motivi per cui abbiamo espresso voto contrario.

Paola Pollini – Consigliera M5S Lombardia