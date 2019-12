Parco Bassini, 140 alberi abbattuti, uno scempio.

Anche la Consigliera Comunale Patrizia Bedori denuncia:

“Hanno cominciato ad abbattere, senza fornire alcuna spiegazione Lunedì ho depositato una richiesta al presidente Monguzzi per convocare una commissione urgente con l’audizione del Rettore Resta, la prof.ssa Azzellino e il settore verde, ma i lavori sono cominciati lo stesso.

Vogliamo sapere se sia stata o meno fatta la valutazione di impatto ambientale.

Vogliamo comprendere come mai l’ordine del giorno del consigliere del municipio 3 Pieluigi Riccitelli (M5S), votato lo scorso 21 novembre che chiedeva la sospensione dei lavori, non sia mai arrivato al Rettore Resta.

Per quale motivo l’assessore Maran, o chi per lui, non ha inoltrato la comunicazione? Questo parco è uno dei pochi, la cui funzione sociale è riconosciuta dagli studenti che si aggregano e vanno a mangiare o studiare all’ombra dei grandi alberi, per buona parte dell’anno. Per il Rettore Resta, per l’assessore Maran e il Sindaco Sala non ha un valore tutto questo?”