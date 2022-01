Tamponi nelle parafarmacie, il Consiglio Regionale approva nostra mozione. Il voto segreto affossa la maggioranza

🔴 SCUOLA, CAOS GESTIONE QUARANTENA: PRESIDI E GENITORI IN RIVOLTA.MA NON ERA TUTTA COLPA DEI BANCHI CON LE ROTELLE?Sul caos scuola, Regione Lombardia non è la sola ad avere responsabilità.Per mesi ci hanno voluto far credere che fosse tutta colpa dell'Azzolina, ma adesso la situazione è, se possibile, addirittura peggiorata.Difficile comprendere la ratio delle disposizioni del ministro Bianchi, ribattezzato il ministro in DAD per la distanza con cui affronta i problemi della scuola: se il contatto a rischio avviene a scuola, la circolare ministeriale fa scattare in automatico la quarantena e la DAD per le classi in cui c’è più di un positivo al Covid.Invece, se un bambino convive con un familiare positivo al Covid, o viene a contatto con positivo in altri ambienti, può tranquillamente seguire le lezioni in presenza, a patto che abbia compiuto il ciclo vaccinale o sia guarito dal Covid da meno di 120 giorni.Forse, si stava meglio quando era tutta colpa dell'Azzolina e dei banchi con le rotelle...