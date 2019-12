Como, lotto 2 tangenziale: una presa in giro

🔴 LOTTO 2 TANGENZIALE DI COMO, L’ENNESIMA PRESA IN GIRO

‼️Como non avrà mai la sua tangenziale‼️

Nonostante le tantissime promesse e le rassicurazioni di questi anni.

Sulla questione il Consigliere Raffaele Erba Portavoce M5S Regione Lombardia:

“Il secondo lotto della Tangenziale di Como non si farà .

La bocciatura dei tecnici non ci sorprende: oltre un anno fa, a seguito dell’audizione con il Presidente della Società Pedemontana Andrea Mentasti in V Commissione, era già emersa l’insostenibilità economica di quell’opera troppo costosa.

Un’opera a nostro avviso insostenibile anche dal punto di vista ambientale. Mesi fa eravamo stati gli unici a sostenere che il progetto sarebbe stato una chimera ma nessuno ci ha ascoltato e i comaschi sono stati presi in giro con promesse irrealizzabili. Ora è necessario rimuovere il pedaggio dal Lotto 1 e migliorare i trasporti pubblici, in particolare lungo la linea Como-Lecco. E’ indispensabile accelerare sulla realizzazione del treno Regio Express Erba-Como anche se non viene vista di buon occhio da alcuni politici.”