BILANCIO 2020-2022: la Maggioranza dice NO ai fondi per persone con disabilità

Fra gli emendamenti presentati in Consiglio regionale di Bilancio, il Consigliere Gregorio Mammì – M5S Regione Lombardia ha richiesto

LA MAGGIORANZA HA DETTO NO!!

“La volontà di presentare questo emendamento è nato dal post di Fausto, un ragazzo di 26 anni affetto da distrofia muscolare di Duchenne.

Alla Maggioranza manca la sensibilità per capire quanto lo sport possa essere d’aiuto in situazioni come questa.

Aggregazione, divertimento, sfida, confronto, interesse, emozione, passione, riscatto…vita.

Leggendo il post di Fausto si evince che persona forte lui sia: ha aperto una raccolta fondi su Facebook e, insieme alla sua squadra, riuscirà a raggiungere tutti gli obiettivi che si è prefissato.

Non gli serviva di certo questo voto.

Serviva a noi, questo SÌ!!

Serviva a dimostrare per una volta che facciamo politica per la gente e per dare risposte concrete.

Anche se il leader della Lega ha scambiato Facebook per l’istituzione ove si prendono decisioni, esso non è il luogo dove un cittadino deve trovare risposte…quelle le dovremmo dare noi politici, da qui, da un consiglio regionale che con un piccolo gesto potrebbe davvero fare molto.

Il link per aiutare Fausto ve lo lascio qui sotto, facciamolo un regalo di Buon natale e tanti auguri anche a tutta la Maggioranza.”

📌 https://www.facebook.com/ donate/3314420878600233/