Amianto: arrivano i fondi dal ministero dell’Ambiente

🔵 BASTA AMIANTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI LOMBARDI

Dal ministero dell’Ambiente arrivano ⭐️16 milioni di euro ⭐️per la bonifica di scuole e ospedali lombardi!

Il consigliere Massimo De Rosa, della commissione Ambiente in Lombardia e membro del Team del Futuro per l’Ambiente e l’Energia sottolinea:

“Adesso non ci sono più scuse per non procedere a passo spedito con il lavoro di messa in sicurezza. Pretendiamo che questo ulteriore sforzo da parte del ministero, sia colto da Regione Lombardia come l’opportunità per non indugiare oltre e concretizzare politiche efficaci per la tutela della salute collettiva”.