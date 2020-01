⭕ NUOVA INDAGINE COMMISSIONE ANTIMAFIA: TRAFFICO DI STUPEFACENTI

È stata approvata ieri sera all’unanimità la seconda indagine conoscitiva della Commissione Antimafia, questa volta dedicata al traffico di stupefacenti con attenzione ai nuovi oppiacei sintetici.

Ce ne parla la Presidente della Commissione, la Consigliera M5S Monica Forte:

“È stata riscontrata una gravissima situazione legata al traffico di stupefacenti gestito dalla MAFIA, che continua ad essere un fenomeno largamente diffuso soprattutto nelle zone di periferia e soggette a maggior degrado.

È proprio in queste aree in cui la Mafia trova i propri bersagli, in giovani facilmente abbordabili e influenzabili.

Altro aspetto oggetto di approfondimento sarà il traffico di stupefacenti nelle carceri.

Per questo motivo abbiamo ritenuto importante e fondamentale come Commissione Antimafia avviare un’indagine conoscitiva, che possa offrire proposte e individuare soluzioni che vadano a contrastare la diffusione del fenomeno sul territorio regionale”.

🚨 La presidente Forte sottolinea come l’urgenza emerga anche in considerazione del preoccupante diffondersi di nuove sostanze, conosciute sul mercato come OPPIACEI SINTETICI, con gravi conseguenze sulla salute.